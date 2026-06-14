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Yargıtay "Seni sevmiyorum" diyen kadını kusurlu buldu: Boşanma davasında emsal karar

Genç bir çiftin boşanma davasında Yargıtay'dan gelen karar dikkat çekti. Mahkeme "Seni sevmiyorum, sevgim bitti" diyen kadını kusurlu buldu.

Yargıtay "Seni sevmiyorum" diyen kadını kusurlu buldu: Boşanma davasında emsal karar

Şiddetli geçimsizlik yaşayan genç çift, boşanmak için Aile Mahkemesi’nin yolunu tuttu. Hem kadın hem de erkek taraf davacı oldu.

ŞİDDET UYGULAYAN ERKEK KUSURLU BULUNDU

Mahkeme, eşine şiddet uygulayan erkeği kusurlu bulup, davacı karşı davalı kadının davasını kabul edip çifti boşadı.

KADIN DA KUSURLU BULUNDU

Kararı davalı-karşı davacı erkek temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi. Daire, oy birliği ile aldığı emsal kararla kadını da kusurlu buldu.

Yargıtay "Seni sevmiyorum" diyen kadını kusurlu buldu: Boşanma davasında emsal karar 1

"KADININ BAŞKALARININ YANINDA EŞİĞİNİ AŞAĞILADIĞI ANLAŞILMAKTA"

Yargıtay’ın kararında şu ifadelere yer verildi:
"Mahkemece evlilik birliğinin sarsılmasına yol açan olaylarda, davalı-karşı davacı erkek tam kusurlu kabul edilerek erkeğin boşanma davasının reddine, kadının davasının kabulüyle boşanmaya karar verilmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davacı-karşı davalı kadının davasının kabulüyle boşanmaya karar verilmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davacı-karşı davalı kadının başkalarının yanında eşini kastederek ‘Ben çocuk avutuyorum, biz çocuğa bakıyoruz demek suretiyle eşini aşağıladığı ve 'Ben eşimi sevmiyorum, sevgim bitti’ dediği anlaşılmaktadır.

Gerçekleşen bu duruma göre, erkek de dava açmakta haklıdır. Öyleyse, erkeğin davasının da kabulü ile boşanmaya karar verilmesi gerekirken, davasının reddi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir."

"EMSAL TEŞKİL EDECEK"

Bursalılar kararı farklı farklı görüşlerle değerlendirirken, Yargıtay’ın kararının bundan sonraki kararlarda emsal teşkil edeceği hatırlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
boşanma dava
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