Kulislerde bu konuşuluyor! Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı iddiası

Türkiye siyasetinde hareketli günler yaşanıyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun siyaseti bırakma kararı aldığı iddia edildi.

GELECEK PARTİSİ KAPANACAK MI?

Bu iddianın ardından akıllara Gelecek Partisi kapanacak mı sorusu geldi. Gelecek Partisi'nin kapanması ile ilgili resmi açıklama henüz yapılmasa da Ahmet Davutoğlu'nun kurmayları ile toplantı yaptığı aktarıldı.

YENİ YOL GRUBU DA DAĞILABİLİR

Saadet-Deva ve Gelecek partileri Meclis'te Yeni Yol Partisi çatısı altında çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek Partisi'nin kapanması durumunda Yeni Yol Grubu da dağılabilir.