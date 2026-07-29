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Kulislerde bu konuşuluyor! Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı iddiası

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakma kararı aldığı iddia edildi. Davutoğlu'nun kurmayları ile toplantı halinde olduğu ve basın toplantısı yapılacağı aktarıldı.

Kulislerde bu konuşuluyor! Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı iddiası
Recep Demircan

Türkiye siyasetinde hareketli günler yaşanıyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun siyaseti bırakma kararı aldığı iddia edildi.

Kulislerde bu konuşuluyor! Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı iddiası 1

GELECEK PARTİSİ KAPANACAK MI?

Bu iddianın ardından akıllara Gelecek Partisi kapanacak mı sorusu geldi. Gelecek Partisi'nin kapanması ile ilgili resmi açıklama henüz yapılmasa da Ahmet Davutoğlu'nun kurmayları ile toplantı yaptığı aktarıldı.

Kulislerde bu konuşuluyor! Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı iddiası 2

YENİ YOL GRUBU DA DAĞILABİLİR

Saadet-Deva ve Gelecek partileri Meclis'te Yeni Yol Partisi çatısı altında çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek Partisi'nin kapanması durumunda Yeni Yol Grubu da dağılabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Davutoğlu gelecek partisi
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