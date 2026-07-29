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CHP seçmen verilerini ele geçirdiler iddiası! Başsavcılık duyurdu: İki isim hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Merkezi’nin seçmen verilerini hukuka aykırı olarak ele geçirdiği iddia edilen Çetin Fındık ve İsmail Yekta Deger hakkında soruşturma başlatıldığını, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulduğunu açıkladı.

CHP seçmen verilerini ele geçirdiler iddiası! Başsavcılık duyurdu: İki isim hakkında soruşturma
Mustafa Fidan

Ayrıntılar geliyor...

29 Temmuz 2026
29 Temmuz 2026

Muğla, Antalya, Balıkesir ve Kütahya'da orman yangını çıktı, AHBAP soruşturmasında 5 ünlü daha ifadeye çağrıldı ve Trump'tan İran'a yeni tehdit geldi... İşte günün özeti!

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Anahtar Kelimeler:
CHP soruşturma veri
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