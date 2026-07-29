CHP seçmen verilerini ele geçirdiler iddiası! Başsavcılık duyurdu: İki isim hakkında soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Merkezi’nin seçmen verilerini hukuka aykırı olarak ele geçirdiği iddia edilen Çetin Fındık ve İsmail Yekta Deger hakkında soruşturma başlatıldığını, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulduğunu açıkladı.
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