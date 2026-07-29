Ayvacık'taki orman yangınına müdahale sürüyor, sahildeki bazı işletmeler tahliye edildi

Ayvacık ilçesi Ahmetçe köyü yakınlarındaki arazide saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale devam ediyor.

AYVACIK'TA ORMAN YANGINI

Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ayvacık Ahmetçe köyü kırsalında arazide çıkan yangına 5 helikopter, 14 arazöz, 2 itfaiye aracı, 1 dozer, 2 ilk müdahale aracı ile müdahale edilmektedir" ifadelerini kullandı.

BAZI İŞLETMELER TAHLİYE EDİLDİ

Ahmetçe köyü sahil kıyısında kalan bazı işletmeler ise tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır