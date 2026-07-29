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Ayvacık'taki orman yangınına müdahale sürüyor, sahildeki bazı işletmeler tahliye edildi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde arazide çıkan yangın ormana sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor. Sahil kıyısında kalan bazı işletmeler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Ayvacık'taki orman yangınına müdahale sürüyor, sahildeki bazı işletmeler tahliye edildi

Ayvacık ilçesi Ahmetçe köyü yakınlarındaki arazide saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale devam ediyor.

Ayvacık taki orman yangınına müdahale sürüyor, sahildeki bazı işletmeler tahliye edildi 1

AYVACIK'TA ORMAN YANGINI

Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ayvacık Ahmetçe köyü kırsalında arazide çıkan yangına 5 helikopter, 14 arazöz, 2 itfaiye aracı, 1 dozer, 2 ilk müdahale aracı ile müdahale edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Ayvacık taki orman yangınına müdahale sürüyor, sahildeki bazı işletmeler tahliye edildi 2

BAZI İŞLETMELER TAHLİYE EDİLDİ

Ahmetçe köyü sahil kıyısında kalan bazı işletmeler ise tedbir amaçlı tahliye edildi.

Ayvacık taki orman yangınına müdahale sürüyor, sahildeki bazı işletmeler tahliye edildi 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale orman yangını
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