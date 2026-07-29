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'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 454 bin lira ceza

Ordu'nun Fatsa ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan, daha sonra emniyet ekiplerine teslim olan ehliyetsiz sürücüye toplam 454 bin 408 lira idari para cezası uygulandı.

'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 454 bin lira ceza

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Reşadiye Caddesi'nde meydana geldi. Trafik denetimi yapan polis ekipleri, 52 ES 533 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücü Umut D. (21), polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak olay yerinden uzaklaştı.

DUR İHTARINA UYMAMANIN FATURASI AĞIR OLDU

Bir süre sonra emniyet ekiplerine teslim olan Umut D., sürücü belgesinin iptal edilmesine rağmen araç kullandığı belirlendi. Sürücüye; 'Sürücü belgesi iptal olduğu halde araç kullanmak, polisin 'dur' ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye düşürmek, yüksek sesle müzik yayını yapmak, eksik ışık donanımıyla araç kullanmak ve emniyet kemeri takmamak' başta olmak üzere çeşitli trafik ihlallerinden toplam 454 bin 408 lira idari para cezası kesildi.

Olayla ilgili adli ve idari işlemler sürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ordu trafik ceza işlemleri
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