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Yarın itibariyle başlıyor! Türkiye kavrulacak: Sıcaklıklar 6- 12 derece birden artacak! Bakan Kurum uyardı: "Her zamankinden daha tedbirli olun"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının yarından itibaren ciddi şekilde artacağı uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, sıcaklıkların batı bölgelerden başlayarak yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkması bekleniyor. Bakan Kurum, vatandaşları hem sağlıklarını korumak hem de olası orman yangınlarını önlemek adına daha tedbirli davranmaya çağırdı.

Yarın itibariyle başlıyor! Türkiye kavrulacak: Sıcaklıklar 6- 12 derece birden artacak! Bakan Kurum uyardı: "Her zamankinden daha tedbirli olun"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yurt genelinde sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece artacağını bildirdi.

Yarın itibariyle başlıyor! Türkiye kavrulacak: Sıcaklıklar 6- 12 derece birden artacak! Bakan Kurum uyardı: "Her zamankinden daha tedbirli olun" 1

BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre sıcaklıkların yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde mevsim normallerinin 6-12 derece üzerine çıkacağı belirtildi.

Yarın itibariyle başlıyor! Türkiye kavrulacak: Sıcaklıklar 6- 12 derece birden artacak! Bakan Kurum uyardı: "Her zamankinden daha tedbirli olun" 2

SICAKLIKLARIN KAÇ DERECE OLMASI BEKLENİYOR?

Sıcaklıkların Ankara'da 37, İstanbul'da 36, İzmir'de 40, Konya'da 37, Edirne'de 42, Bursa'da 39, Aydın'da 44, Muğla'da 41, Antalya'da 40, Adana'da 39, Diyarbakır'da 45, Erzurum'da 32 ve Şanlıurfa'da 44 derece olması bekleniyor.

Yarın itibariyle başlıyor! Türkiye kavrulacak: Sıcaklıklar 6- 12 derece birden artacak! Bakan Kurum uyardı: "Her zamankinden daha tedbirli olun" 3

BAKAN KURUM: "TEDBİRLİ DAVRANMAMIZ GEREKİYOR"

Bakan Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sıcaklıkların yarından itibaren artacağına dikkati çekerek, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden verileri aldık. Ülkemiz genelinde sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece daha artacak. Sağlığımızı korumak ve muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek için her zamankinden daha tedbirli davranmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yarın itibariyle başlıyor! Türkiye kavrulacak: Sıcaklıklar 6- 12 derece birden artacak! Bakan Kurum uyardı: "Her zamankinden daha tedbirli olun" 4

(AA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı meteoroloji genel müdürlüğü hava sıcaklıkları
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