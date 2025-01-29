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Yarınlar yokmuşcasına TEM otoyolunun ortasında canını tehlikeye attı! Görenler bunu nasıl yaptığına inanamadı

29.01.2025 10:58
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
29.01.2025 10:58
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TEM Otoyolu’nda yaşanan ilginç olay, trafikteki sürücüleri hayrete düşürdü. Elektrikli scooter kullanan bir vatandaş canını tehlikeye attı. Trafikte araçların arasından yaklaşık 90 kilometre hızla ilerleyerek büyük bir tehlike oluşturdu. O anlar diğer sürücüler tarafından kaydedildi.

TEM otoyolunda elektrikli scooter ile seyreden vatandaş tehlikeye davetiye çıkarttı. Araçların yanlarından yaklaşık 90 kilometre hızla giden scooter hem kendisini hem de diğer trafikteki araçları tehlikeye soktuğu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

KASKINI TAKAN KARAYOLLARINA ÇIKIYOR

Elektirikli scooter gün geçtikçe kullanımı ve teknolojisi gelişiyor. Elektrikli bir scooter modeline göre 100 - 120 Km hızlara çıkabiliyor. Durum bu şekilde olunca kaskını takan vatandaşlar güvenli olduğunu düşünerek karayollarında seyretmeye başlıyor. Bu durum hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atıyor.

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ŞAŞKINLIKLA İZLENDİ

TEM Otoyolu Mahmutbey kavşağı yakınlarında kaydedilen görüntüler izleyenleri şaşkına uğrattı. Hızla akan trafiğin içerisinde ilerleyen scooter bu kadarına pes dedirtti. Araçların arasından ilerleyen scooter aynı zamanda kurulan sistem ile oturarak ilerlerken, diğer sürücüler ise şaşkın bakışlarla scooter ile seyahat eden vatandaşı izledi.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Tem otoyolu scooter elektrikli scooter
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cahil cesareti
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