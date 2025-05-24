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'Yasa dışı çığlık terapisi' endişesi: Ormandan gelen kadın çığlığı polisi alarma geçirdi!

Bartın'da gece yarısı ormandan kadın çığlığı sesleri duyan vatandaşlar vatandaşlar yasa dışı çığlık terapisi ya da cinayet işlenmesi endişesi ile polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine ormana gelen polis ekipleri sesin geldiği yöne doğru ilerledi. Gerçek çok geçmeden anlaşıldı.

'Yasa dışı çığlık terapisi' endişesi: Ormandan gelen kadın çığlığı polisi alarma geçirdi!

Bartın'da gece yarısı ormandan gelen kadın çığlığı üzerine polisler harekete geçti. Sesin geldiği yönde inceleme yapan ekipler, 17 yaşındaki 6 gencin kendi arasında tartıştığını belirlendi.

CİNAYET ENDİŞESİ

Bartın Tuna Mahallesi Kanlıırmak Caddesi Ticaret Meslek Lisesi yakınlarındaki ormanlık alanda duyulan çığlık sesleri üzerine vatandaşlar yasa dışı çığlık terapisi ya da cinayet işlenmesi endişesi ile 112 ihbar hattını arayarak, yardım istedi.

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POLİSİ GÖREN GENÇLER KORKU YAŞADI

İhbar üzerine ise polis ekipleri alarma geçti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ormanlık alanda devam eden çığlık seslerinin geldiği yöne doğru hareket etti.

Ekipler, ormanlık alanda 4'ü kız toplam 6 genç ile karşılaştı. Polisleri bir anda karşılarında gören gençler de korku yaşadı.

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ÇOCUK ŞUBE EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Ekipler, çığlık sesinin sebebini sorduğunda ise gençler aralarında küçük çaplı tartışmaların yaşandığını belirtti. Polise cezaları neyse çekmeye razı olduklarını belirten gençlerin kimlik sorgusu yapıldı.

Olumsuz bir durum bulunmaması üzerine gençleri, Çocuk Şube ekiplerine teslim edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bartın orman
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