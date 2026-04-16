Yaşarken oynayamadığı filme öldükten sonra dahil oldu! Yayınlanan fragmanla tekrar izleyici karşısına çıktı

"Top Gun" ve "Batman Forever" gibi filmlerle tanınan ve uzun yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele ettikten sonra hayatını kaybeden aktör Val Kilmer'ın yapay zeka sayesinde rol aldığı "As Deep as the Grave" filminin fragmanı yayınlandı. Fragman, Kilmer'ın performansını beyaz perdeye taşımak için kullanılan yapay zeka teknolojisine bir ilk bakış niteliğinde.

YAPAY ZEKA İLE FİLMDE ROL ALDI

Variety'de yer alan habere göre, aktör Val Kilmer, filmde Peder Fintan rolü için seçilmiş ancak çekimlere katılamayacak kadar hastalanmıştı. Kilmer'ın yasal mirasçıları ve kızı Mercedes ile işbirliği yapan film ekibi, aktörü filme dahil etmek için üretken yapay zeka teknolojisinden faydalandı.

Las Vegas'ta düzenlenen sinema endüstrisi fuarı CinemaCon'da ilk kez paylaşılan fragmanda Kilmer birkaç kez görünüyor.

FİLMİN ÖNEMLİ BİR KISMINDA GÖRÜNECEK

Filmin senaristi ve yönetmeni Coerte Voorhees, CinemaCon'da Kilmer'ın rolünün önemli olduğunu ve karakterinin filmin 1 saatten fazla bir süresince yer alacağını açıkladı.

ENDİŞELERE RAĞMEN ETİK YOL BULUNMUŞ

Hollywood'da yapay zekanın oyuncuların işlerini ellerinden alacağına dair genel bir endişe bulunuyor. Ancak Coerte Voorhees ile filmin yapımcısı ve kardeşi John Voorhees, Kilmer'ın ailesiyle uyum içinde çalıştıkları için bu tartışmalı teknolojiyi kullanmanın etik bir yolunu bulduklarını iddia ediyor.

Yapımcılar, bu teknolojiyi yalnızca zorunluluktan ve Kilmer'ı projelerine dahil etme konusundaki arzularından dolayı kullandıklarını vurguluyor. Üretim sürecinde SAG (Screen Actors Guild - Ekran Oyuncuları Birliği) yönergelerine bağlı kalındığı ve Kilmer'ın görünümü için yasal mirasçılarına ödeme yapıldığı belirtiliyor. Oyuncunun ailesi de performansı oluşturmak için kullanılması amacıyla yapım ekibine çeşitli arşiv materyalleri sağlamış durumda.

"As Deep as the Grave" filminin oyuncu kadrosunda Abigail Lawrie, Tom Felton, Abigail Breslin, Tatanka Means, Jacob Fortune-Lloyd, Wes Studi ve Finn Jones bulunuyor.