Yatağan'da Kıbrıs Gazisi Yelaldı son yolculuğuna uğurlandı

Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Çakırlar Mahallesi’nden, Kıbrıs Barış Harekâtı Gazisi Mehmet Yelaldı hayatını kaybetti. 1954 doğumlu olan ve Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan Gazi Mehmet Yelaldı’nın bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Yelaldı, rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı Marmaris’teki hastanede yaşamını yitirdi.

KIBRIS GAZİSİ TOPRAĞA VERİLDİ

Merhum gazi için Muğla Garnizon Komutanlığı tören takımı eşliğinde cenaze töreni düzenlendi. Çakırlar Mahallesi’nde İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çetmi’nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Yelaldı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan, Jandarma Komutan Vekili Mustafa Öner, Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Muhammet Taş, Gaziler Derneği yönetimi, siyasi parti ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır