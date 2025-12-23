Yavaş'a soruşturma iznine Özel'den tepki! "İnsan gurur duyuyor" diyerek vurguladı: "Alnından öpüyorum başkanım"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilmesine tepki gösterdi.

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş, Ekrem başkanın ardından AK Parti'nin hedefe koymaya çalıştığı yeni ismimiz. İkide bir soruşturma izni vermeye kalkıyorlar. Dün yine bütün televizyonları kırmızıya boyadılar. Mansur Yavaş'a soruşturma izni verildi diye.

"NEYMİŞ DİYE BAKINCA İNSAN GERÇEKTEN GURUR DUYUYOR"

Neymiş diye bakınca insan gerçekten gurur duyuyor. Mansur Yavaş'ın soruşturma izni: Ankara'yı parsel parsel satan Melih Gökçek döneminde İncek'te 90 hektarlık alan için fahiş inşaat emsalleri verilmiş. Kendisi görevden el çektirilince yerine gelen Mustafa Tuna, Allah'ı var AK Parti ile uyumsuzluk derecesinde dürüst bir insandı, zaten bir daha aday da yapmadılar. Yerine gelen Mustafa Tuna döneminde yapılan plan değişikliğiyle inşaat emsalleri düşürülmüş.

"ALNINDAN ÖPÜYORUM BAŞKANIM"

Mansur Yavaş döneminde de aynı bu şekilde haksız yere verilen olmadık ilişkilerle verilen bu emsallere karşı direnilmiş ve o katlar verilmemiş. Kazanılmış hak kararı alanlar başvurulan filan yapmışlar suç duyurusunda bulunmuşlar. Mansur Yavaş'ın suçu Melih Gökçek'in ranta açtığı, fahiş emsal verdiği yerlerde bu yapılaşmaya izin vermeme suçu. Alnından öpüyorum başkanım alnından"