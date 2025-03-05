Yavaşlayan telefon nasıl hızlandırılır? Yavaşlayan telefonu hızlandırma yöntemleri nelerdir? Yavaşlayan iPhone’u ve Android telefonu hızlandırma

Akıllı cep telefonları da tıpkı bilgisayar, tablet ve benzeri cihaz gibi belirli bir zaman sonra eskimeye başlayabilmekte ve bu durum yavaşlama gibi problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bazı yöntemler kullanarak gerek iPhone gerekse Android akıllı cep telefonlarını ilk günkü hızına döndürmek mümkündür. Telefonların yavaşlamasına neden olan birçok farklı etken vardır. Bu etkenler ortadan kaldırıldığı zaman mobil cihazlardan eskisi gibi verim alınabilmektedir.

Yavaşlayan telefon nasıl hızlandırılır?

Telefonlar da diğer teknolojik cihazlarda rastlanıldığı gibi zaman içerisinde eskimektedir. Eskiyen bir teknolojik cihazdan beklenen performansın alınabilmesi söz konusu değildir.

Akıllı cep telefonlarının yavaş çalışmasına neden olan birçok farklı etken vardır. Bu etkenlerden biri depolama alanının yetersiz olmasıdır. Bir diğer etken ise arka planda çalışmaya devam eden ve açık kalan uygulamalardır. Bu tür açık kalan uygulamalarda cihazın daha yavaş sağlamasında önemli bir rol oynamaktadır.

Yavaşlayan mobil cihazları hızlandırmak için güncellemelerin zamanında yapılması gerekmektedir. Ayrıca gereksiz olan programların cihazdan silinmesi ve widget gibi çeşitli grafiklere sahip olan bileşenlerin kaldırılması cihazın hızlandırılmasında etkilidir. Bunların haricinde cihaza virüs bulaşması da yavaşlamasına neden olabileceğinden virüs taramasının yapılması oldukça önemlidir.

Yavaşlayan telefonu hızlandırma yöntemleri nelerdir?

Akıllı cep telefonlarının zaman içerisinde yavaşlaması genel olarak beklenen bir durumdur. Bu durumu tersine çevirebilmek için bazı yöntemlerden faydalanılmaktadır. Yavaşlayan telefonu hızlandırma metotları sayesinde gerek iPhone gerekse Android kullanıcıları mobil cihazlarını eski hızına kavuşturabilir. Bu bağlamda yavaşlayan iPhone’u hızlandırma işlemi için kullanıcıların uygulayabileceği yöntemler şöyledir:

Öncelikle mobil cihazınızın güncel olup olmadığını kontrol ediniz. Herhangi bir güncelleme varsa bu güncellemeyi yapınız.

Cihazı kullanırken ya da kullanmıyorken arka planda bazı programlar halen çalışmaya devam edebilir. Gerekli görmediğiniz programları kapatmayı deneyebilirsiniz.

Mobil cihazınız üzerinden pilin durumuna bakınız. Pillerin zaman içerisinde performansında düşüş yaşanabilmektedir. Pil durumu %80’den az ise değişim yapılması gerekebilir.

Mobil cihazınızın depolama alanı dolmuş olabilir. Gereksiz olan dosyaları ve uygulamaları silerek cihazınızın depolama alanını rahatlatabilir ve daha hızlı çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Cihazınızı yeniden başlatmak da yavaşlama sorununu bazı durumlarda çözebilmektedir.

Virüs taraması yapınız. Tüm bunlara rağmen cihazınız hala yavaşsa “Sıfırlama“ işleminden yararlanabilirsiniz.

Yavaşlayan Android telefonu hızlandırma işlemi için kullanıcıların izlemesi gereken adımlar ise şu şekildedir: