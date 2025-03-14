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Yayalara trafik eğitimi veriliyor

14.03.2025 16:37
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Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, yaya güvenliği ve trafik bilincini artırmak amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Yayalara trafik eğitimi veriliyor

Trafik bilgilendirme eğitimine 45 yaya katıldı. Eğitim sırasında katılımcılara, trafik kazalarının nedenleri, trafik kurallarına uyumun önemi, çevre ve trafik bilinci, genel güvenlik önlemleri ve yaya geçidi kullanım kuralları uygulamalı olarak anlatıldı.
Yetkililer, yaya güvenliğinin hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, trafikte bilinçli bireyler oluşturmak adına bu tür eğitimlerin düzenli olarak devam edeceğini vurguladı. Yayalar ise trafik kurallarını öğrenmenin ve uygulamanın, hem kendi güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği açısından kritik bir rol oynadığını ifade ederek verilen eğitimi yararlı bulduklarını söyledi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman yaya
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