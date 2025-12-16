HABER

Yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi: 1 yaralı

Adıyaman'da, bir motosiklet sürücüsü yola atlayan yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi.

Yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi: 1 yaralı

Adıyaman’da, bir motosiklet sürücüsü yola atlayan yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı yakınlarında kimliği belirsiz bir yaya aniden yola atladı. Bu esnada motosikletiyle seyir halinde olan Mehmet Sait A., yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi.

Motosiklet sürücüsü meydana gelen kazada yaralanırken kimliği belirsiz yaya olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Kazada yaralanan yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Adıyaman
