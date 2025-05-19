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Yaylada 19 Mayıs coşkusu

Çorum'un İskilip ilçesindeki Yalak Yaylası'nda düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlenen Gençlik Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Yaylada 19 Mayıs coşkusu

Çorum'un İskilip ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Yalak Yaylası'nda Gençlik Şenliği düzenlendi. Doğa yürüyüşüyle başlayan program, çeşitli sportif faaliyetlerle devam etti. Halat çekme, voleybol, okçuluk, bilek güreşi, bocce ve karakucak güreşi gibi birçok oyun ve yarışmaya katılan gençler ve aileleri doyasıya eğlendi.

Düzenlenen etkinlikte konuşanİskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, "Bu şenlik İskilip'in birlik ruhunu yansıttı. Genciyle yaşlısıyla herkesin aynı coşkuda buluşması, geleceğe dair umutlarımızı güçlendiriyor" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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