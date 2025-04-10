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Yazılım firması ortağı Muğla'daki evinde ölü bulundu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir yazılım firmasının ortağı, evinde ölü bulundu.

Yazılım firması ortağı Muğla'daki evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Tepe Mahallesi’nde bir apartman dairesinde yaşayan yazılım firmasının ortağı Ahmet Koç’tan (46) haber alamayan yakınları evine gitti. Yakınları Koç’u yerde hareketsiz bir şekilde bulunca durumu 112 Acil İhbar Hattı’na bildirdi. Yapılan ihbarla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yapılan ilk incelemelere göre öldüğü tespit edilen Koç’un cansız bedeni, nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve adli tabibin tahkikatının ardından otopsi için Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Marmaris
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