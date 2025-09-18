HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yeditepe Üniversitesi’nden fakültelerin isim değişikline ilişkin açıklama

Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi isminin İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi'nin ise Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak değiştiğini açıkladı.

Yeditepe Üniversitesi’nden fakültelerin isim değişikline ilişkin açıklama

Üniversite tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın E-75850160-101.02.01-39948 sayılı yazısı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Makamı’nın onayı ile üniversitemizin fakülte yapılanmasında aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

“Fen-Edebiyat Fakültemizin adı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olarak, Mühendislik Fakültemizin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmiştir. Bu düzenlemeler, fakülte yapılanmamızı uluslararası akademik standartlara uyumlu hale getirirken disiplinler arası iş birliklerimizi daha da ileriye taşıyacak stratejik bir adım niteliği taşımaktadır. Mevcut ders programlarımız bu fakültelerimiz bünyesinde kesintisiz şekilde devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cenazelerinde ağlamıştı! Ailesini öldürmekten tutuklanan doktor cezaevinde intihara kalkıştıCenazelerinde ağlamıştı! Ailesini öldürmekten tutuklanan doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Cenazelerinde ağlamıştı! Ailesini öldürmekten tutuklanan doktor cezaevinde intihara kalkıştıCenazelerinde ağlamıştı! Ailesini öldürmekten tutuklanan doktor cezaevinde intihara kalkıştı

Anahtar Kelimeler:
yeditepe üniversitesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.