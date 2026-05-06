Yeğeninin altınlarını çalıp kendine otomobil alan teyze tutuklandı

Samsun’un Canik ilçesinde yeğeninin evinden yaklaşık 750 bin lira değerinde ziynet eşyası çalıp kendisine otomobil alan teyze, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Canik ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. İddiaya göre, S.F. (35), evinden ziynet eşyalarının çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Yapılan incelemede yaklaşık 750 bin lira değerindeki altınların kaybolduğu belirlendi. Şikayet üzerine çalışma başlatan Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisinin S.F.’nin teyzesi olan F.A. (45) olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, şüpheli teyzenin 9 Nisan’da yeğeninin evinden altınları çaldığını ve 13 Nisan’da altınların bir kısmını araç sahibine vererek eşiyle birlikte otomobil satın aldığını tespit etti. Hırsızlık ekipleri tarafından dün gözaltına alınan 3 çocuk annesi F.A., bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Savcıya verdiği ifadede suçlamaları kabul etmeyen F.A., tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren ve bir anlık boşluğuna gelerek altınları aldığını söyleyen teyze F.A., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

