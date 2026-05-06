Son 1 ayda 25 bin araç cezadan kaçamadı

Aydın’da Nisan ayında trafik kurallarına uymayan 25 bin 433 sürücü cezadan kaçamazken, meydana gelen kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti.

Aydın’da trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken, 2026 yılı Nisan ayı içerisinde yapılan denetimlerde toplam 157 bin 961 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 25 bin 433 araca işlem yapıldı. Mart ayında meydana gelen 736 trafik kazasında ise 3 kişi hayatını kaybetti.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Trafik güvenliğinin artırılması ve korunması için valiliğimizin gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri tarafından 2026 yılı Nisan ayı içerisinde toplam 157 bin 961 araç kontrol edilmiş, 25 bin 433 araca işlem yapılmıştır. Alınan önlemlere rağmen, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2026 Nisan ayı içerisinde ilimiz sınırlarında toplam 300 maddi hasarlı, 433 yaralamalı ve 3 ölümlü olmak üzere toplam 736 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda toplam 587 vatandaşımız yaralanmış, 3 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Ayrıca 421 sürücünün ehliyetine el konulmuş olup, 421 sürücü ile bin 95 araç trafikten men edilmiştir. Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 no’lu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

