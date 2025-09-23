HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Yemek yerken ölümle burun buruna geldi! Akciğerine sarımsak kaçtı!

İçerik devam ediyor

Osmaniye Devlet Hastanesi’nde 70 yaşındaki A.S. isimli erkek hastanın yemek yerken akciğerine kaçan yaklaşık 1,5 santimetrelik sarımsak, başarılı bir operasyonla çıkarıldı. Nefes almakta zorlanan ve morarma şikayetiyle hastaneye getirilen A.S.’nin tomografisinde sol alt akciğer lobunda tıkanıklık tespit edildi. Detaylar haberimizde...

Osmaniye Devlet Hastanesi’nde erkek hasta A.S.’nin (70) yemek yerken akciğerine kaçan yaklaşık 1,5 santimetrelik sarımsak, operasyonla çıkarıldı.

Yemek yerken ölümle burun buruna geldi! Akciğerine sarımsak kaçtı! 1

NEFES BORUSUNA SARIMSAK KAÇMIŞ

Evinde yemek yerken nefes borusuna sarımsak kaçan A.S., yakınları tarafından Osmaniye Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne getirildi.

Yemek yerken ölümle burun buruna geldi! Akciğerine sarımsak kaçtı! 2

SARIMSAĞIN SOL AKCİĞERE KADAR İNDİĞİ BELİRLENDİ

Çekilen görüntüleme sonrası sarımsağın sol akciğere kadar indiği belirlendi. Başhekim Yardımcısı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzman Dr. Hüsamettin Sazlıdere tarafından yapılan operasyonla sarımsak çıkartıldı.

Yemek yerken ölümle burun buruna geldi! Akciğerine sarımsak kaçtı! 3

Nefes almakta güçlük çeken hasta tekrar sağlığına kavuştu.

Yemek yerken ölümle burun buruna geldi! Akciğerine sarımsak kaçtı! 4

"NEFES DARLIĞI VE MORARMA ŞİKAYETİYLE BAŞVURDU"

Dr. Hüsamettin Sazlıdere, hastanın genel anesteziye gerek duyulmadan normalde böbrek taşlarının çıkarılmasında kullanılan üreter kateteri basketi ile yabancı cismin akciğerden çıkarıldığını söyledi. Sazlıdere, “Hastanemize nefes darlığı ve morarma şikayetiyle başvuran hastanın tomografisinde sol alt lobda tıkanıklık görüldü. Fleksibl bronkoskopi ile yapılan incelemede sol ana bronş distalinde yabancı cisim saptandı. Bu cisim üreter kateteri basketiyle başarılı şekilde çıkartıldı. Hastamız sağlığına kavuştu” dedi.

Yemek yerken ölümle burun buruna geldi! Akciğerine sarımsak kaçtı! 5

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karabük Üniversitesinde "Yapay Zekâ" söyleşisi Lise öğrencileriyle buluştuKarabük Üniversitesinde "Yapay Zekâ" söyleşisi Lise öğrencileriyle buluştu
Mersin'de cezaevi ring aracı devrildi: 5'i mahkum 12 yaralıMersin'de cezaevi ring aracı devrildi: 5'i mahkum 12 yaralı

Anahtar Kelimeler:
sarımsak nefes darlığı Osmaniye Akciğer‎
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.