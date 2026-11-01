Yemen’deki çatışmalar devam ediyor! Evlerini terk edenlerin sayısı 300 bini aştı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen’de Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan hükümet ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasında devam eden çatışmaların yol açtığı insani krize ilişkin yeni bir rapor yayımladı. IOM, şiddetini artıran çatışmalar nedeniyle Yemen’in batı kesimlerinde evlerini terk etmek zorunda kalan sivillerin sayısının 300 bini aştığını bildirdi. Raporda, yerinden edilenlerin büyük bölümünün son iki ay içinde evlerini terk ettiği belirtilerek, bölgede giderek ağırlaşan insani krize dikkat çekildi. Çatışmalar nedeniyle yerinden edilen ailelerin barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta büyük güçlük çektiği aktarılan raporda, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını zorlaştıran erişim kısıtlamalarının da krizi derinleştirdiği vurgulandı. IOM, bölgede insani yardıma duyulan ihtiyacın giderek arttığına işaret ederek, yerinden edilen ailelerin barınma, gıda, temiz su ve sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanması için acil finansman desteğine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

"KIYAFETLERDEN BAŞKA HİÇBİR ŞEYLERİ OLMADAN KAÇMAK ZORUNDA KALIYORLAR"

IOM Yemen Misyonu Şefi Abdusattor Esoev konuya ilişkin açıklamasında, yıllardır süren çatışmaların ardından Yemenli ailelerin yeniden evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirterek, "Aileler çoğu zaman üzerlerindeki kıyafetlerden başka hiçbir şeyleri olmadan kaçmak zorunda kalıyor. Acilen barınma, gıda, temiz su ve sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyuyorlar. Daha fazla finansman sağlanmaması halinde binlerce aile, acil ihtiyaç duydukları yardımlardan mahrum kalabilir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan çatışmaların temel tüketim ürünlerinin fiyatlarında da ciddi artışa yol açtığı bildirildi. Özellikle Taiz kentinde çevre bölgelerle ulaşımın kesintiye uğraması nedeniyle temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarının 3 ila 5 kat arttığı, bu durumun çok sayıda ailenin gıdaya erişimini zorlaştırdığı kaydedildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır