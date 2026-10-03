Yemen ordusu: Husi hedeflerine 24 saatte 257 saldırı düzenlendi

Saldırıların Sana, Midi, Bakım ile Cevf, Marib, Beyda ve Lahic'in yanı sıra Taiz'de yoğunlaştığı aktarıldı.

Husilere ait komuta ve kontrol merkezleri, toplanma ve takviye noktaları, yedek birlikler, silah ve mühimmat depoları ile askeri ikmal hatları ve araçlarının hedef alındığı ifade edildi.

Gerçekleştirilen 257 saldırıda Husilerden en az 700 kişinin öldürüldüğü veya yaralandığı belirtilen açıklamada, 170 askeri araç ve muharebe aracının imha edildiği veya kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, saldırıların Husilerin askeri kapasitesini doğrudan etkilediği ve sivillere yönelik saldırılarını sürdürme imkanlarını sınırladığı vurgulandı.

Yemen ordusunun, ülkenin egemenliğini korumak ve devlet kurumlarının kontrolünü yeniden sağlamak amacıyla askeri operasyonlarını sürdüreceği ifade edildi.

"SUUDİ ARABİSTAN'DAN 60 SALDIRI"

Öte yandan Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının son 24 saatte Sana, Sada, Taiz, Hacce ve Marib vilayetlerindeki sivil yerleşimlere 60 hava ve füze saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

Saldırıların Hamis Muşayt ve Taif'teki üslerden kalkan F-15 ve Typhoon tipi savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiğini aktaran Seri, füze saldırılarının ise Necran'dan yapıldığını iddia etti.

Seri, Suudi Arabistan'ın gerginliğin artmasından bu yana düzenlediği saldırıların toplamının 1410 hava ve füze saldırısına ulaştığını belirtti.

Husilerin bugün düzenlendiğini öne sürdüğü hava saldırılarına ilişkin Suudi Arabistan'dan henüz açıklama yapılmadı.

HUSİLER, SUUDİ ARABİSTAN'IN 3 EYLÜL'DEN BU YANA DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 72 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ BİLDİRDİ

Husilerin sözde Sağlık Bakanlığı yetkililerinin başkent Sana'da düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan'ın bir aydır Yemen'in çeşitli bölgelerini hava saldırılarıyla hedef aldığı iddia edildi.

Toplantıda, 3 Eylül'den bu yana düzenlenen söz konusu hava saldırıları sonucu 72 kişinin hayatını kaybettiği, 125 kişinin yaralandığı öne sürüldü.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, Husiler kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek zaman zaman Suudi Arabistan'a balistik füze ve İHA'larla saldırıyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır