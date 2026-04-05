Yeni Apple TV, Siri'yi bekliyor: İşte sızdırılan özellikleri

Apple TV için uzun zamandır kapsamlı bir güncelleme bekleniyor ve geçen yılın sonlarından bu yana ufukta yeni bir yenileme olduğuna dair söylentiler dolaşıyor. Ancak gelen son bilgilere göre, yeni versiyonun gelişi Siri tarafında yaşanan gecikmeler nedeniyle birkaç ay daha sürecek.

MacRumors ise yeni Apple TV modelini bekleyenler için cihazla ilgili sızdırılan detayları bir araya getirdi. İşte yeni Apple TV'nin muhtemel özellikleri:

TASARIMDA BİR DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Apple, Apple TV'nin tasarımı çok nadir güncelliyor. İddiaya göre bu durum 2026'da da değişmeyecek. Yeni Apple TV'nin mevcut modelle aynı "köşeli yuvarlak" şekle sahip olacağı ve siyah plastik malzemeden üretilmeye devam edeceği belirtiliyor. Bu bağlamda, 2026 model Apple TV'nin dış görünüş itibarıyla mevcut modelden ayırt edilemeyeceği öngörülüyor.

YENİ A SERİSİ ÇİP: A17 PRO VEYA DAHA İYİSİ

Cihazdaki en temel güncelleme yeni bir A serisi çip olacak. Söylentiler, Apple'ın ilk olarak iPhone 15 Pro modellerinde kullandığı A17 Pro çipinin yeni Apple TV'de yer alacağına işaret ediyor. Mevcut Apple TV'de A15 Bionic yer alıyor. A17 Pro ise 3 nanometre mimarisiyle üretiliyor. Ayrıca özellikle oyunlar için donanım hızlandırmalı ışın izleme (ray tracing) özelliğine sahip.

Apple'ın Apple TV güncellemesini bu kadar uzun süre beklettiği düşünüldüğünde, A18 veya A19 gibi daha da yeni bir çipe yer verilmesi de tamamen ihtimaller dahilinde. Özellikle Apple Intelligence desteği söz konusu olursa, cihazda bir RAM yükseltmesi yapılması da muhtemel görünüyor.

APPLE INTELLIGENCE VE YENİ SİRİ BEKLENTİSİ

İddialara göre yeni Apple TV aslında her an piyasaya sürülmeye hazır, ancak yeni Siri özellikleri süreci tıkıyor. Apple, yeni cihazını şu an üzerinde çalışılan daha akıllı Siri versiyonuyla birlikte piyasaya sürmek istiyor ve bu yazılım henüz hazır değil.

Bloomberg'den Mark Gurman, Apple TV'nin Apple tarafından Eylül 2026'ya ertelenen "yeni yapay zeka özellikleriyle" bağlantılı olduğunu belirtiyor. Apple, Apple Intelligence destekli yeni Siri özelliklerini 2026'nın ilkbaharında piyasaya sürmeyi planlıyordu ancak şirketin Siri ile ilgili hala bazı sorunlar yaşadığı aktarıldı. Bu noktada yeni Siri yeteneklerini iOS 27 sürümüne kadar göremeyeceğimiz belirtiliyor; bu da Apple'ın beklettiği tüm cihazlar için bir erteleme anlamına geliyor.

İddiaya göre, söylentilere konu olan ev merkezi (home hub) cihazı ve yeni nesil HomePod da Apple TV ile birlikte yeni Siri'yi bekliyor. Güncellenmiş Siri özelliklerinin daha fazla RAM ve daha hızlı bir çip gerektireceği tahmin ediliyor.

BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ: Wİ-Fİ 7 VE BLUETOOTH 6

Yeni Apple TV, Wi-Fi 7 destekli Apple'ın N1 ağ çipiyle donatılabilir. Daha yeni yönlendiriciler (router) tarafından sunulan 6GHz bandıyla çalışan Wi-Fi 7 bağlantısı; daha hızlı ve daha az yoğun bir ağ sunuyor. Ayrıca yeni Apple TV 4K modelinin oyun kumandaları ve kulaklıklar gibi cihazları bağlamak için Bluetooth 6 teknolojisine sahip olabileceği belirtiliyor.

FİYATLANDIRMA VE ÇIKIŞ TARİHİ

Söylentiler arasında olası bir fiyat indirimi de yer alıyor. Apple'ın biri üst düzey, diğeri ise daha düşük özelliklere ve daha uygun bir fiyat etiketine sahip iki ayrı model piyasaya sürebileceği veya mevcut Apple TV'yi düşük maliyetli bir seçenek olarak piyasada tutmaya devam edebileceği konuşuluyor.

Eğer Siri'nin yeni versiyonu söylendiği gibi iOS 27'ye kaydırıldıysa ve Apple TV doğrudan bu güncellemeyle bağlantılıysa, yeni Apple TV'nin yenilenmiş halini Eylül 2026'dan önce görmemiz pek mümkün görünmüyor.