Yeni araba kokusu aslında nedir?

Yeni bir araba almak ya da mevcut eski arabayı yeni bir araba ile değiştirmek hem heyecan verici hem de zorlayıcı bir süreç olarak kabul edilir. Özellikle sıfır bir araba almak kişileri mutlu eder. O yeni arabanın kokusundan rengine birçok ayrıntı bazıları için sosyal statü belirleyici olarak değerlendirilebilmektedir.

Ferhan Petek

Sıfır bir araç satın alabilmek çoğu kişi için zenginlik gösterisi, kimileri için ilk gerçek kariyer adımı ya da iş başarısı, kimileri için mezuniyet veya emeklik gibi hayatın dönüm noktalarını hatırlatıcı önemli bir eylemdir. Kişiler için sıfır bir aracın kokusu kendi hayatlarındaki önemli dönüm noktalarını kilometre taşlarını hatırlamaları için önemli de bir uyarıcı olabilir.

Kullanılan mevcut bir araba, kullanan kişinin kokusunu, bir şirket aracıysa belki şirketin ürünlerinin kokusunu, kişilerin parfümlerini, araçta bulunan özel bir araç kokusunu taşıyabilir. Ancak yepyeni bir aracın sıfır olarak satın alınmış olan bir arabanın kokusu bambaşkadır. Bu durumun da mantıklı ve bilimsel bir açıklaması vardır.

Çoğu kişi için merak konusu olan sıfır araba kokusunun kaynağı bilim insanları tarafından da araştırılmış ve bir sonuca varılmış bir konudur. Bilim insanlarına göre sıfır araba kokusunun insanlara çekici ve farklı gelmesinin özel bir nedeni vardır. Tam olarak bir açıklama yapılmış olmasa da bu kokunun kaynağı yapılan araştırmalar sonucunda bilim insanları tarafından bulunmuştur.

Yepyeni bir aracın iç mekanının yapımında kullanılmış olan tüm malzemeler, sıcaklık değişmeleri, yıpranma ya da aşınmalara karşı dayanıklılık sağlayan poliüretan ve polyester malzemeler içermektedir. Tüm bu malzemeler plastikler ve boyalar gaz salınması olarak bilinen bir süreçte havaya uçucu organik bileşenler yaymaktadır.

Yayılan bu organik uçucu bileşiklerin sayıları 60 kadar vardır. Sıfır bir arabanın kokusunu da bu çeşitliliğin oluşturduğu bilinmektedir. Bu kimyasalların kokuları hava ile temas ederek ve diğer başka etkenler ile de birlikte her gün yüzde 20 civarında eskime ve parçalanma göstermektedir. Yeni araba kokuları da zaman içinde bunlarla birlikte yok olur.

Genel olarak sıfır bir arabanın kokusu insanlar tarafından çok sevilebilir. Ancak üreticiler bu kokunun ortadan kalkabilmesi için çeşitli çareler aramaktadırlar. Üreticilerin bu çabası kokuyu sevmemelerinden değil insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşmasının önüne geçmeyi hedeflediklerindendir.

Büyük markalar araç malzemelerinde su bazlı seçeneklere kadar birçok çevre dostu ürünler kullanmaktadır. Bu sayede olası zararların en aza indirgenmesi amaçlanmıştır. Uçucu Organik Bileşenler kısaca VOC olarak anılmaktadır. VOC ise orijinal dilinde Voltare Organic Compound ifadesinin baş harflerinden meydana gelen bir kısaltmadır.

İnsan sağlığına olumsuz etkilerde bulunabilecek olan VOC’lar aynı zamanda çevre için de zararlı olmaktadır. Bu yüzden VOC yerine kullanılabilecek olan alternatifler aranmaktadır. Uzmanlar bu konuda büyük araştırmalar yapmakta ve çeşitli projeler geliştirmektedir. Çok masum ve nostaljik görünmesine birçok insanda iyi hisler uyandırmasına rağmen yeni bir arabanın kokusu aslında insan sağlığı için problem oluşturabilmektedir.

Sıfır araba kokusunun meydana gelmesine neden olan VOC’lar 5 adettir. Bunlar:

  • Toluen: Araba içindeki boyalar ve yapıştırıcılarda yer alır.
  • Etilbenzen: İyi bir çözücüdür. Yanıcı ve renksiz bir gazdır.
  • Stiren: Meyve ve sebzelerde de bulunabilir. Araçlar dışında kauçuk içeren birçok üründe yer alabilmektedir.
  • Ksilen: Toluene benzer bir kimyasaldır. Petrolden ve kömürden üretilir.
  • Trimetilbenzen: Aromatik bir hidrokarbon olma özelliğine sahiptir. Güçlü ve farklı bir kokusu vardır.
