Yeni araştırma: Kanser olma riski en yüksek 6 meslek açıklandı!

İngiltere’nin önde gelen işçi sendikalarından GMB’nin son araştırması, bazı meslek gruplarında mesane kanseri riskinin alarm verici düzeyde yüksek olduğunu ortaya koydu. İş yerinde kanserojen kimyasallara maruziyet nedeniyle diğer meslek gruplarına kıyasla daha büyük risk altında olan meslekler listelendi.

KANSER OLMA RİSKİ YÜKSEK OLAN 6 MESLEK

The Mirror’da yayımlanan habere göre, sağlık çalışanları, sürücüler, temizlik görevlileri, boyacılar, kuaförler ve gıda üretim elemanları, mesane kanserine yakalanma olasılığı açısından diğer meslek gruplarına kıyasla daha yüksek risk taşıyor.

Bu mesleklerde çalışanlar, boya maddeleri, kauçuk, metal işleme dumanları gibi kanserojen kimyasallara sıkça maruz kalıyor. Cancer Research UK verilerine göre, Birleşik Krallık’ta her yıl yaklaşık 10 bin 500 yeni mesane kanseri vakası teşhis ediliyor; bu, günde ortalama 29 yeni vaka demek. Mesane kanseri, erkeklerde en sık görülen yedinci, kadınlarda ise on yedinci kanser türü olarak öne çıkıyor ve her yıl 5 bin 600 kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor.

ERKEN TEŞHİS ÇOK ÖNEMLİ!

Mesane kanseri, erken evrede teşhis edildiğinde tedavi şansı oldukça yüksek. Hastalığın mesane duvarına yayılmadan fark edilmesi durumunda, endoskopik yöntemlerle tümörün çıkarılması ya da mesane içine uygulanan ilaç tedavileri başarılı sonuçlar veriyor. Erken teşhis için idrar tahlili, ultrason, bilgisayarlı tomografi ve sistoskopi gibi yöntemler kullanılıyor. Uzmanlar, düzenli sağlık kontrollerinin önemine vurgu yapıyor.

MESANE KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Mesane kanserinin en yaygın belirtisi, ağrısız şekilde idrarda kan görülmesi. Kan, parlak kırmızı, pembe ya da nadiren kola renginde olabilir. Diğer belirtiler arasında sık idrara çıkma, ani sıkışma hissi, idrar yaparken yanma veya batma, kasık ya da bel ağrısı, kemik ağrısı, bacaklarda şişlik ve istemsiz kilo kaybı bulunuyor. Bu belirtilerden herhangi birinin fark edilmesi durumunda, vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması öneriliyor.

ÖNLEM ŞART!

Uzmanlar, risk altındaki meslek gruplarında çalışanların koruyucu ekipman kullanması, düzenli sağlık taramalarından geçmesi ve sigaradan uzak durması gerektiğini vurguluyor. İş sağlığı önlemlerinin artırılması, bu tür kanser vakalarının azaltılmasında kritik bir rol oynayabilir.