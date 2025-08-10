HABER

Yeni araştırma: Tansiyon ve kalp krizi riski azalıyor! Hava temizleyiciler faydalı mı?

Connecticut Üniversitesi’nin son araştırması, hava temizleyicilerin kalp-damar hastalıkları riskini azalttığını ortaya koydu. Özellikle hava kirliliğine maruz kalanlar için basit ama etkili bir çözüm sunan bu cihazlar, kalp krizi ve tansiyon sorunlarını önlemede önemli bir rol oynuyor. Araştırmanın detayları haberimizde...

Sedef Karatay

ABD’deki Connecticut Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bir araştırma, hava temizleyicilerin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koydu. Bilim insanları, hava kirliliğinin kalp-damar hastalıklarıyla doğrudan ilişkili olduğunu ve temiz havanın bu riskleri azalttığını belirtti.

HAVA TEMİZLEYİCİLER KALP KRİZİ RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR

Araştırma, özellikle hava temizleyicilerin kalp krizi riskini azalttığını gösterdi. Otoyol kenarlarında yaşayan bireylerin egzoz, lastik ve diğer kirleticilere maruz kalması nedeniyle daha yüksek sağlık riskleriyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

ARAŞTIRMANIN BULGULARI

Connecticut Üniversitesi’nde yürütülen çalışmada, otoyol yakınında yaşayan 154 yetişkin iki gruba ayrıldı. Bir gruba filtreli hava temizleyiciler verilirken, diğer gruptakilerin cihazlarından filtreler çıkarıldı.

Bir ay sonunda, filtresiz cihaz kullananlara filtreli cihazlar sağlandı. Sonuçlar, filtre kullanan katılımcıların tansiyon seviyelerinde belirgin bir düşüş olduğunu gösterdi.

UZMAN GÖRÜŞÜ

Connecticut Üniversitesi’nden Dr. Douglas Brugge, “Bu araştırma, hava temizleyiciler gibi basit çözümlerin, risk altındaki bireylerin kalp sağlığını iyileştirmede etkili olduğunu ortaya koydu,” dedi.

Bulgular, hava temizleyicilerin özellikle kirli hava koşullarına maruz kalanlar için önemli bir koruma sağlayabileceğini gösteriyor.

