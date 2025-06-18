Yeni bilgiler ortaya çıktı! iPhone 20 için ‘cam gibi’ iddia

Apple iOS 26 ile birlikte iOS'taki son zamanların en büyük tasarım değişikliğini yapmış ve yeni Liquid Glass (Sıvı Cam) tasarımına geçmişti. Liquid Glass tasarımı bazı kullanıcılar tarafından beğenilirken bazıları da yeni tasarımı beğenmediğini bildirmişti. Ancak bazı sızıntı kaynakları bu işletim sistemi güncellemesinin beğenilip beğenilmemesiyle ilgilenmiyor. Onlar, iOS 26'nın Apple'ın iPhone'un 20. yılına özel olarak çıkartacağı söylenen iPhone 20 için bir ipucu olduğuna inanıyor.

iPHONE 20'DEN YENİ BİLGİLER GELDİ

BGR'nin haberine göre, daha önceki raporlar, Apple’ın bu modeli gerçek anlamda tam ekranlı bir cihaz yapmak istediğini öne sürmüştü. Yeni gelen bilgilere göre ise sızıntı kaynağı yeux1122, bir tasarım firması kaynaklarına dayandırdığı bilgilerle iPhone 20’nin yepyeni tamamen camdan oluşan tasarımına dair detaylar paylaştı.

Öncelikle, sızıntı kaynağı Bloomberg'den Mark Gurman’ın iPhone 20’ye dair “Glasswing” adlı raporuna atıfta bulunuyor. Gurman’a göre Apple, Face ID ve ön kamera sensörlerini ekran altına gizleyerek gerçek anlamda bir tam ekran deneyimi sunmayı hedefliyor. Bu hedefe doğru atılacak ilk adımın, Face ID sensörlerinin tamamen ekran altına yerleştirileceği iPhone 18 Pro modeliyle birlikte atılması bekleniyor. İddiaya göre bu modelde sadece ön kamera görünür olacak. 2027 yılına gelindiğinde ise Apple tüm sensörleri ekran altına gizleyecek.

iPHONE 20 İLE 'MONOLİTİK' TASARIM

Yeux1122, iPhone 20’nin "monolitik" bir tasarıma sahip olacağını öne sürüyor. İddiaya göre bu tasarımda ön ve arka yüzeyler ayrı parçalar olarak değil, kesintisiz, birleşik bir yapı olarak karşımıza çıkacak.

Sızıntıya göre Apple, hem iç hem dış bileşenleri daha az sayıda çekirdek parçaya birleştirerek daha çevre dostu bir üretim sürecine geçebilir. Apple’ın 2030 yılına kadar karbon nötr hedefi bulunuyor ve bu doğrultuda tüm ürünlerin bu standarda ulaşması gerekiyor. Yeux1122 ayrıca, monolitik cam tasarımını kitlesel üretim için uygulamanın büyük bir zorluk olduğuna dikkat çekiyor.

Sızıntı kaynağının iddiaları henüz doğrulanmış değil. iPhone 20'ye dair Apple'dan da gelmiş henüz resmi bir açıklama yok. Ancak kamuoyundaki beklenti, iPhone 20'nin tıpkı 10. yıla özel iPhone modeli olan iPhone X gibi 20. yıla özel yenilikler sunan bir model olması.