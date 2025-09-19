Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Ali Erbaş'ın elini öptü! Devir teslim törenine damga vurdu

İstanbul Müftülüğü'nden Diyanet İşleri Başkanlığı'na atanan Prof. Dr. Safi Arpaguş, göreve resmen başladı.

ALİ ERBAŞ'A TEŞEKKÜR ETTİ

Başkanlıkta düzenlenen törenle görevi Erbaş'tan devralan Arpaguş, görevi süresince yaptıkları için Ali Erbaş'a teşekkür ederek "Ali Erbaş, kurumumuzun hafızasında kalıcı izler bırakmış, ilmi, tecrübeyi ve gayreti birleştirerek örnek bir hizmet anlayışı ortaya koymuştur. Şüphesiz bu hizmetlerin sürekliliği ve daha ileriye taşınması ancak kurumlarımızın, fedakar çalışanlarımızın güçlü desteğiyle mümkündür" diye konuştu.

"YAKINDAN TANIDIKÇA ÇOK SEVECEKSİNİZ"

Erbaş da "Safi Arpaguş hocamızı tanıyordum ama yakından tanıdıkça daha çok sevdim. Sizler de inşallah yakından tanıdıkça çok seveceksiniz. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.

2017'de başladığı görevi sekiz yılın sonunda devreden Erbaş "Ateşten gömleği üzerimizde taşıdığımız bu 8 yıllık süre içerisinde zorlukları bizimle beraber benimle beraber göğüsleyen aileme muhterem hanımıma çocuklarıma hepsine çocuklarıma, evlatlarıma hepsine çok teşekkür ediyorum. Haklarını bana helal etsinler. Onları belki çok yorduk, çok üzdük ama bu görevin kaderi budur. Cenabı Hak onlardan razı olsun. Ben hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Ali Erbaş, Safi Arpaguş'a cübbe ve sarık giydirdi ardından karşılıklı çiçek takdimi gerçekleşti.

ERBAŞ'IN ELİNİ ÖPTÜ

Bu esnada Arpaguş'un, Erbaş'ın elini öptüğü kameralara yansıdı.