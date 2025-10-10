HABER

Yeni doğan bebeğini terasa bıraktı, ekipler cansız bedeniyle karşılaştı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir lojmanda doğum yapan yabancı uyruklu kadın, bebeği havluya sarıp terasa bıraktı. Kadının kaldığı lojmanda arama yapan ekipler, terasta havluya sarılı haldeki bebekle karşılaştı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre yaklaşık 5 ay önce yurt dışından Bodrum'a çalışmaya gelen 19 yaşındaki Z.U.K., yoğun kan kaybı şikayetiyle hastaneye gitti. Kadının doğum yaptığını anlayan sağlık görevlileri, polise haber verdi.

KÜÇÜK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Kadının ifadesini alan ekipler, daha sonra lojmana gitti. Kadının kaldığı lojmanda arama yapan ekipler, terasta havluya sarılı haldeki bebekle karşılaştı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

KENDİ İMKANLARIYLA DOĞUM YAPTI, KANAMA DURMAYINCA HASTANEYE GİTTİ

Genç kadının kendi imkanlarıyla doğum yaptığı, kanaması durmayınca hastaneye gittiği belirlendi. İfadesinin ardından yeniden hastaneye kaldırılan kadının tedavi sonrası yeniden gözaltına alınacağı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

