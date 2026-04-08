Yeni MacBook Neo sızdırıldı: iPhone 17 Pro ile ortak özellik!

İddiaya göre, Apple önümüzdeki yıl A19 Pro çipli yeni nesil bir MacBook Neo (olası adıyla MacBook Neo 2) piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihazın bu kez 8GB değil, 12GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Aynı çipi kullanan iPhone 17 Pro modelleri de 12 GB RAM'e sahip.

Enes Çırtlık

Tayvan merkezli teknoloji yazarı ve eski Bloomberg muhabiri Tim Culpan'a göre Apple, önümüzdeki yıl yeni bir MacBook Neo piyasaya sürmeyi planlıyor. Şirketin mevcut MacBook Neo modelinin elde ettiği satış başarısının ardından, yeni nesil dizüstü bilgisayarda da önemli donanım güncellemelerine yer verileceği ifade ediliyor.

A19 PRO ÇİP VE 12GB RAM İLE GELİYOR

Culpan, yayınladığı Culpium bülteninin son sayısında, yeni MacBook Neo'nun iPhone 17 Pro modellerinde bulunan A19 Pro çipinin bir versiyonuyla donatılacağını belirtti. Bu, dizüstü bilgisayarın bir sonraki sürümünün artırılmış 12 GB RAM'e sahip olması gerektiği anlamına geliyor; zira çipin iPhone 17 Pro modellerinde de tam olarak bu kadar birleşik belleği bulunuyor. Hatırlatmak gerekirse, mevcut MacBook Neo'da A18 Pro çip ve 8 GB RAM yer alıyor.

5 ÇEKİRDEKLİ GPU KULLANILACAK

iPhone 17 Pro modellerindeki A19 Pro çipi 6 çekirdekli bir GPU'ya sahip. Ancak Culpan, Apple'ın bir sonraki MacBook Neo'da çipin 5 çekirdekli GPU'ya sahip kırpılmış bir versiyonunu kullanmasını bekliyor. Mevcut model de 5 çekirdekli bir GPU'ya sahip olduğu için bu donanımda bir değişiklik olmayacağı anlamına geliyor.

MacBook Neo'nun er ya da geç A19 Pro ile güncelleneceği tahmin ediliyordu, ancak Culpan'ın Asya'daki tedarik zinciri kaynaklarından aldığı bu bilgi, onu daha güçlü bir söylentiye dönüştürüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Saldırı sırasında polisleri kaydedip alay etmişlerdi... Soruşturma başlatıldı!Saldırı sırasında polisleri kaydedip alay etmişlerdi... Soruşturma başlatıldı!
Park halindeki kamyonete çarpan otomobil hurdaya döndüPark halindeki kamyonete çarpan otomobil hurdaya döndü

Anahtar Kelimeler:
Apple MacBook
En Çok Okunan Haberler
ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

Cristiano Ronaldo'nun attığı bütün golleri sildiler! Yıldız oyuncunun kariyerine büyük darbe

Cristiano Ronaldo'nun attığı bütün golleri sildiler! Yıldız oyuncunun kariyerine büyük darbe

Ünlü isimlere yeni operasyon! 9 isim serbest bırakıldı

Ünlü isimlere yeni operasyon! 9 isim serbest bırakıldı

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Türkiye’nin dev holdingi satıldı!

Türkiye’nin dev holdingi satıldı!

