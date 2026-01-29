Yeni özellik ortaya çıktı! EA Sports FC 27'de futbol sahasının dışına çıkılabilecek

EA Sports, FIFA ismini bıraktıktan sonraki en radikal değişikliklerinden birine FC 27 ile imza atacak görünüyor. Çünkü iddialara göre yıllardır sadece maç yapılıpp menülerinde dolaşılan futbol oyunu, artık bölgelerin keşfedilebileceği bir "Açık Dünya" modu sunmaya hazırlanıyor.

NBA 2K TARZI "AÇIK DÜNYA" MODU 'FC THE GROUNDS' ORTAYA ÇIKTI

Webtekno'da yer alan habere göre, geçtiğimiz yıldan beri konuşulan açık dünya modu artık sadece bir söylenti değil. EA, bu mod için “FC The Grounds” adını resmî olarak tescil ettirmiş durumda.

Ocak 2026’da yapılan marka başvurusu pek çok FC oyuncusu tarafından fark edildi. Justia Trademarks’ta yer alan açıklamaya göre “FC The Grounds”, üçgen formda stilize edilmiş “FC” harfleri ve yanında yer alan “THE GROUNDS” ifadesinden oluşan özel bir tasarıma sahip.

EA FC 27 AÇIK DÜNYA MODU NASIL OLACAK?

Sektöre yakın kaynaklara göre EA FC 27’nin açık dünya modu, NBA 2K tarzı bir yapıya sahip olacak. Oyuncular bu modda “District” adı verilen ve her biri farklı bir futbol ülkesi kültüründen ilham alan bölgeleri keşfedebilecek. Keza daha önce sızdırılan oynanış görüntüleri de bu iddiaları güçlendirmişti.

EA FC serisinin genellikle Eylül ayında piyasaya sürüldüğünü düşünürsek, yaz aylarına yaklaştığımızda ilk resmî duyuruların ve fragmanların gelmesini bekleyebiliriz.