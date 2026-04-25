Yeni virüs insan hücrelerine girebiliyor! CcCoV-KY43 paniği

Bilim insanları, Covid benzeri bat koronavirüs varyantının insan hücrelerine tutunabildiğini duyurdu. Virüsün henüz insanlara bulaşmadığı belirtilse de olası pandemi riski taşımaya devam ediyor. Virüs kısa zamanda endişeye yol açtı.

Yeni virüs insan hücrelerine girebiliyor! CcCoV-KY43 paniği
Çiğdem Berfin Sevinç

Bilim insanları, Covid benzeri yeni bir koronavirüs türünün insan hücrelerine bağlanabildiğini ortaya koydu. “CcCoV-KY43” adı verilen virüsün, potansiyel olarak yeni bir salgın riskini gündeme getirdiği belirtildi.

Yeni virüs insan hücrelerine girebiliyor! CcCoV-KY43 paniği 1

İNSAN HÜCRELERİNE TUTUNABİLİYOR

İngiltere ve Kenya’dan araştırmacıların yaptığı çalışmada, virüsün insan akciğer hücrelerinde bulunan bir reseptöre bağlanabildiği tespit edildi. Uzmanlar, bu durumun virüsün insanlara geçiş ihtimalini artırabileceğini ifade ediyor.

Yeni virüs insan hücrelerine girebiliyor! CcCoV-KY43 paniği 2

BATATLARDA TESPİT EDİLDİ

Virüsün, Doğu Afrika’da yaşayan “kalp burunlu yarasalar”da bulunduğu açıklandı. Şu ana kadar insanlara bulaştığına dair bir kanıt olmadığı ancak potansiyel risk taşıdığı vurgulandı.

Yeni virüs insan hücrelerine girebiliyor! CcCoV-KY43 paniği 3

“FARKLI YOLLARLA HÜCREYE GİREBİLİYOR”

Araştırmayı yürüten bilim insanları, koronavirüslerin sadece tek bir yolla değil, farklı reseptörler üzerinden de insan hücrelerine girebileceğini belirledi. Bu durumun, virüslerin yayılma potansiyelini artırabileceği ifade edildi.

Yeni virüs insan hücrelerine girebiliyor! CcCoV-KY43 paniği 4

UZMANLARDAN UYARI

The Pirbright Institute uzmanı Dr. Dalan Bailey, daha önce bu virüs grubunun sınırlı giriş yolları kullandığının düşünüldüğünü ancak yeni bulguların riskin daha geniş olabileceğini gösterdiğini söyledi.

University of Cambridge’den Prof. Stephen Graham ise “Risk her zaman vardı, önemli olan bunu erken fark edip hazırlıklı olmak” ifadelerini kullandı.

Yeni virüs insan hücrelerine girebiliyor! CcCoV-KY43 paniği 5

AŞI VE TEDAVİ ÇALIŞMALARI GÜNDEMDE

Araştırmacılar, elde edilen bulguların olası bir bulaş durumuna karşı aşı ve antiviral geliştirme çalışmalarına katkı sağlayabileceğini belirtti.

