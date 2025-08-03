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Yeni Zelanda'da valizinde 2 yaşında çocuk bulunan kadın gözaltına alındı

Yeni Zelanda'da bir otobüs yolculuğu sırasında, valiz içinde 2 yaşındaki kız çocuğunun bulunması üzerine bir kadın gözaltına alındı.

Yeni Zelanda'da valizinde 2 yaşında çocuk bulunan kadın gözaltına alındı

Ulusal basındaki haberlere göre, polis tarafından yapılan açıklamada, bir yolcunun bagajların yer aldığı bölüme erişim istemesi üzerine olayın ortaya çıktığı belirtildi.

Polis açıklamasına göre, otobüs şoförü, valizin hareket ettiğini fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Açıklamada, "Şoför valizi açtığında içinde 2 yaşındaki küçük kızı buldu" ifadesine yer verildi.

Çocuğun bulunduğunda aşırı sıcak nedeniyle terlemiş olduğu aktarılan açıklamada, fiziksel olarak ciddi bir yaralanma tespit edilmediği kaydedildi.

Gözaltına alınan 27 yaşındaki kadın, "kötü muamele ve ihmalkarlık" suçlamasıyla yargılanacak.

Kadın ile çocuk arasındaki ilişkinin ne olduğu ise açıklanmadı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda
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