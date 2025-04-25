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'Yenidoğan Çetesi'nin Savcısı Yavuz Engin'e yeni bir tehdit daha! "Her kahramanın bir sonu olur"

'Yenidoğan Çetesi' davasının Savıcısı Yavuz Engin sosyal medya üzerinden bir kez daha tehdit edildi. Savcı Engin'e "Her kahramanın bir sonu olur. Genelde acı olur" mesajı gönderildi. Tehdidi kendi hesabından paylaşan Engin, "Elinizden geleni ardına koymayın" diyerek duyurdu. Savcı Engin daha önce de suikast tehdidiyle karşı karşıya kalmıştı.

'Yenidoğan Çetesi'nin Savcısı Yavuz Engin'e yeni bir tehdit daha! "Her kahramanın bir sonu olur"
Begüm Özkaynak

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 29'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı, davanın başlamasına neden olan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin sosyal medya üzerinden tehdit mesajı aldı. Engin'e yönelik "Her kahramanın bir sonu olur. Genelde acı olur. Bekleyip göreceğiz" ifadeler kullanıldığı görüldü.

"ELİNİZDEN GELENİ ARDINA KOYMAYIN"

Savcı Engin kendisine yönelik, "Her kahramanın bir sonu olur. Genelde acı olur. Bekleyip göreceğiz" şeklindeki tehdidi alıntılayarak, "Ben kahraman değilim, sadece görevini yapan bir Türk savcısıyım. Ama bu memlekette kahraman bitmez. Elinizden geleni ardına koymayın" yanıtını verdi.

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NE OLMUŞTU?

Savcı Engin daha önce de benzer tehditlerle karşı karşıya kalmıştı. Soruşturma sürecinde kendisini İçişleri Bakanlığı müsteşarı olarak tanıtan Mustafa Kemal Zengin ve Aylin Arslanatar Engin'in makamına gelerek, bazı şüphelilerin tahliye edilmemesi durumunda suikast düzenleneceği ve ailesine zarar verileceği yönünde tehditlerde bulunmuşlardı.

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Bu olayın ardından yapılan operasyonlarda, aralarında Zengin ve Arslanatar'ın bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmış, 5'i tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Savcı İstanbul yenidoğan çetesi
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