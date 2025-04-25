'Yenidoğan Çetesi'nin Savcısı Yavuz Engin'e yeni bir tehdit daha! "Her kahramanın bir sonu olur"

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 29'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı, davanın başlamasına neden olan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin sosyal medya üzerinden tehdit mesajı aldı. Engin'e yönelik "Her kahramanın bir sonu olur. Genelde acı olur. Bekleyip göreceğiz" ifadeler kullanıldığı görüldü.

"ELİNİZDEN GELENİ ARDINA KOYMAYIN"

Savcı Engin kendisine yönelik, "Her kahramanın bir sonu olur. Genelde acı olur. Bekleyip göreceğiz" şeklindeki tehdidi alıntılayarak, "Ben kahraman değilim, sadece görevini yapan bir Türk savcısıyım. Ama bu memlekette kahraman bitmez. Elinizden geleni ardına koymayın" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

Savcı Engin daha önce de benzer tehditlerle karşı karşıya kalmıştı. Soruşturma sürecinde kendisini İçişleri Bakanlığı müsteşarı olarak tanıtan Mustafa Kemal Zengin ve Aylin Arslanatar Engin'in makamına gelerek, bazı şüphelilerin tahliye edilmemesi durumunda suikast düzenleneceği ve ailesine zarar verileceği yönünde tehditlerde bulunmuşlardı.

Bu olayın ardından yapılan operasyonlarda, aralarında Zengin ve Arslanatar'ın bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmış, 5'i tutuklanmıştı.