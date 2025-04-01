Yenilenen Efteni Gölü ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan ve adını Bizans Prensesi Eftelya'dan alan Efteni Gölü, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından restorasyona alınmıştı. Ramazan ayı boyunca yürütülen çalışmalar kapsamında, yeni seyir terasının çevresinde düzenlemeler yapıldı, oturma alanları oluşturuldu ve zemine kilit parke taşı döşendi. Yenilenen Efteni Gölü, Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilere açılmasının ardından ilgi gördü. Aileler göle gelerek keyifli vakit geçirdi.Bu içerik kadir.gunduz tarafından yayına alınmıştır