Yer: Adana! 'Berber tavsiyesi' sonrası bu hale geldi! "Gözlerimi kaybedeceğim diye..."

Adana'da saçlarını siyahlatmak için internetten berber tavsiyesiyle aldığı şampuanı kullanan 48 yaşındaki Murat Gözde hayatının şokunu yaşadı. Yüzü adeta tanınmayacak hale gelen Gözde firmadan şikayetçi oldu.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi'nde oturan Murat Gözde (48), geçtiğimiz hafta saçlarındaki beyazlık nedeniyle berberinin tavsiyesi üzerine internetten saç siyahlaştırıcı şampuan satın aldı. Fakat aldığı şampuan tüm görünüşünü değiştirdi. İşte o görüntüler!

Yer: Adana! Berber tavsiyesi sonrası bu hale geldi! "Gözlerimi kaybedeceğim diye..." 1

ALERJİK REAKSİYON OLUŞTU

Şampuanı kullanım kılavuzundaki gibi önce dirseğine sürdüğünü ileri süren Gözde, 48 saat sonra herhangi bir reaksiyon etki olmaması üzerine saçını ve yüzünü yıkadı. Ürünü kullandıktan kısa süre sonra Gözde'nin yüzünde alerjik reaksiyon oluştu. Gözü şişip, kafasında yaralar çıkan ve enfekte olan Gözde, sağlık ocağına gitti. Doktor tavsiyesi üzerine Murat Gözde, yatıştırıcı kremler kullanmaya başladı.

Yer: Adana! Berber tavsiyesi sonrası bu hale geldi! "Gözlerimi kaybedeceğim diye..." 2

"GÖZLERİMİ KAYBEDECEĞİM DİYE ÇOK KORKTUM"

3 gün geçmesine rağmen yüzündeki şişlik ve yaralar geçmeyen Murat Gözde, karakola gidip firma hakkında da şikayetçi oldu.

Yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na anlatan Murat Gözde, "Berberin tavsiyesi üzerine bu ürünü aldım. Önce dirseğime sürdüm 48 saat sonra komple saçıma uyguladım. Sonra yüzüm, gözüm şişti. Kafamda yaralar çıktı. Durumum çok kötü. Gözlerimi kaybedeceğim diye çok korktum. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım" dedi.

Yer: Adana! Berber tavsiyesi sonrası bu hale geldi! "Gözlerimi kaybedeceğim diye..." 3

Saçlarındaki beyazlarında siyahlaşmadığını belirten Gözde, "İnternetten şampuanı 301 liraya aldım. Bu tarz ürünler çok kolay ulaşılmamalı, satışına bir düzenleme getirilmeli" diye konuştu.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

