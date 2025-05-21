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Yer: Adana! Bir kadın sokakta karşılaştığı eski eşini silahla vurdu!

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Çiğdem Sevinç

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kadın, sokakta karşılaştığı eski eşini tabancayla ayağından vurdu. Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Ceyhan ilçesine bağlı İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, S.S. eski kocası E.N. ile karşı karşıya geldi. Yaklaşık dört ay önce yollarını ayıran çiftin arasında yükselen tansiyon, kısa sürede kontrolden çıktı.

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O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Çevredeki güvenlik kameraları, saniyeler içinde yaşananları anbean kaydetti.Bir çocuk annesi kadın, yanında taşıdığı tabancayı çıkartarak eski eşine doğrulttu ve tetiği çekti.

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AYAĞINA İSABET ETTİ

Tek kurşun, E.N.'nin ayağına isabet etti. Kanlar içinde kalan adam, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli kadın, olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana silah kurşun koca
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