HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yer: Adana! Tartıştığı kiracısını sopayla öldürdü

Adana'nın Kozan ilçesinde Y.R., tartıştığı kiracısı Hüseyin Başak'ı sopayla öldürdü.

Yer: Adana! Tartıştığı kiracısını sopayla öldürdü

Olay, saat 12.30 sıralarında ilçeye bağlı Kuytucak köyü Savruk Yaylası'nda meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Y.R. ile kiracısı Hüseyin Başak arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Y.R., eline aldığı sopayla Başak'a vurdu. Başak, aldığı darbelerle yere yığılırken, Y.R. aracıyla kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüseyin Başak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Başak’ın cansız bedeni incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, kaçan Y.R.'yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vatandaşlara 5 ton yerli kavun ücretsiz dağıtıldıVatandaşlara 5 ton yerli kavun ücretsiz dağıtıldı
Küçükçekmece'de 14 güzellik salonuna operasyon: 18 gözaltıKüçükçekmece'de 14 güzellik salonuna operasyon: 18 gözaltı

Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de!

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de!

'Olağanüstü' toplantıda gündem yaratacak çıkış: "Bir talimatla biter, var mısınız?"

'Olağanüstü' toplantıda gündem yaratacak çıkış: "Bir talimatla biter, var mısınız?"

Belediye başkanından 'dayak' skandalı! Sırtında sopa kırdı

Belediye başkanından 'dayak' skandalı! Sırtında sopa kırdı

Kritik teması Kremlin duyurdu

Kritik teması Kremlin duyurdu

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu!

İtalya'da yetişkin site skandalı! Başbakan Meloni dahil birçok isim hedefte...

İtalya'da yetişkin site skandalı! Başbakan Meloni dahil birçok isim hedefte...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.