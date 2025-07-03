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Yer: Adıyaman! Kimliği belirsiz çocuk yol kenarında baygın halde bulundu... Ailesi araştırılıyor

Adıyaman’da yol kenarında baygın halde bulunan ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 15 yaşlarındaki kimliği belirsiz çocuk hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı olan çocuğun ailesine ulaşılabilmesi için yetkililer tarafından çalışma başlatıldı.

Yer: Adıyaman! Kimliği belirsiz çocuk yol kenarında baygın halde bulundu... Ailesi araştırılıyor
Çiğdem Sevinç

Adıyaman’da, yol kenarında baygın halde bulunan kimliği belirsiz çocuğun ailesi aranıyor.

Yer: Adıyaman! Kimliği belirsiz çocuk yol kenarında baygın halde bulundu... Ailesi araştırılıyor 1

BAYGIN HALDE BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen ve 15 yaşlarında olduğu tahmin edilen kimliği belirsiz çocuk, yol kenarında vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulundu.

Yer: Adıyaman! Kimliği belirsiz çocuk yol kenarında baygın halde bulundu... Ailesi araştırılıyor 2

AİLESİNİN BULUNMASZI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bilinci yerinde olmayan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada doktorlar tarafından müdahalesi yapılan kimliği belirsiz çocuğun ailesinin bulunması ve bilincinin yerine gelmesi için çalışma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman çocuk
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