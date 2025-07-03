Yer: Adıyaman! Kimliği belirsiz çocuk yol kenarında baygın halde bulundu... Ailesi araştırılıyor

Adıyaman’da, yol kenarında baygın halde bulunan kimliği belirsiz çocuğun ailesi aranıyor.

BAYGIN HALDE BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen ve 15 yaşlarında olduğu tahmin edilen kimliği belirsiz çocuk, yol kenarında vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulundu.

AİLESİNİN BULUNMASZI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bilinci yerinde olmayan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada doktorlar tarafından müdahalesi yapılan kimliği belirsiz çocuğun ailesinin bulunması ve bilincinin yerine gelmesi için çalışma başlatıldı.

(İHA)