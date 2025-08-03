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Yer: Aksaray! 1 promil ile cezadan kurtuldu, büyük sevinç yaşadı

Aksaray'da polis ekipleri alkol uygulaması yaptı. Bir sürücü 0.50 promil alkollü çıktı. Tam yasal sınırı tutturan ve 1 promil ile cezadan kurtulan sürücü ve arkadaşları büyük bir sevinç yaşadı.

Yer: Aksaray! 1 promil ile cezadan kurtuldu, büyük sevinç yaşadı

Olay, Gülağaç ilçesi Kireçlik mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen Güven U., şehir merkezi istikametine doğru yola çıktı. Bölgede uygulama yapan trafik ve asayiş ekipleri, Güven U.'nun kullandığı plakalı otomobili durdurdu.

1 PROMİL İLE CEZADAN KURTULDU

Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen Karadenizli sürücü, polis memurunun alkolmetre uzatması üzerine az alkol aldığını söyledi. Bunun üzerine polis memurları sürücüye yasal hakkı olan 20 dakika bekleme süresi verdi. 20 dakika geçtikten sonra alkolmetreye üfleyen sürücü, tam yasal sınır olan 0.50 promil alkollü çıktı. 1 promil ile cezadan ve ehliyetine el konulmasından kurtulan Karadenizli sürücü arkadaşlarıyla birlikte büyük sevinç yaşadı.

Sevinçleri kameraya da yansıyan sürücü ve arkadaşları, polis memurlarına yasal haklarını hatırlatıp 20 dakika süre verdiği için teşekkür etti. Kameraya yansıyan o anlar herkesi gülümsetti.

Sürücü Güven U., basın mensuplarına, "Ben hayatımda ilk defa böyle bir şeye düşüyorum. İlk defa alkol almıyorum, öyle değil tabii ki de içmiyorum bu içkiyi yani" dedi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Aksaray
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