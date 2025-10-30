Yer: Aksaray! Alkollü sürücü kimlik isteyen polislere tekme atıp saldırdı

Olay, saat 20.30 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi Kurtuluş kavşağında meydana geldi. Serkan S. yönetimindeki hafif ticari araç, Ümmet Eğritaş (33) yöntemindeki otomobile arkadan çarptı.

Serkan S. araçtan inip olay yerinden kaçtı. Çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Trafik polisleri kaza yerinde incele yaparken, Serkan S. ile yakınları Sait S. ve Rahmi S. kaza yerine geldi.

POLİSE TEKME ATIP SALDIRDI

Polis ekipleri şüphelilerden kimlik istedi. Kimlik vermek istemeyen 3 kişiden Sait S., bu sırada kaza yerinde bulunan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Gürsoy Yalvaç’a tekme attı. Polis ekipleri biber gazı kullandığı 3 kişiyi etkisiz hale getirip, gözaltına aldı.

ALKOLLÜ ÇIKTI!

Sürücü Serkan S.’nin yapılan alkol kontrolünde 2.60 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Gürsoy Yalvaç, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinden tedavi edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak: DHABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır