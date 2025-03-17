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Yer: Amasya! Evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü

17.03.2025 19:59
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Amasya'da Recep Tayyip Gedizli (28) tartıştığı arkadaşı M.E. (17) tarafından evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan M.E., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Yer: Amasya! Evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü

Olay, saat 15.30 sıralarında Kirazlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Recep Tayyip Gedizli ile arkadaşı M.E. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. M.E., yanında getirdiği bıçakla Gedizli'yi karnından bıçakladı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde, Recep Tayyip Gedizli'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından kaçan M.E., üzerindeki suç aleti ile birlikte kısa sürede yakalandı. Gedizli’nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Amasya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. M.E. ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

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Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Amasya
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