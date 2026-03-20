HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: Amasya! Motosiklet ve otomobil çarpıştı

Amasya'da kavşakta dönüş yapan otomobile yandan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Caddesi Lise kavşağında meydana geldi. E.Ç. iradesindeki motosiklet, kavşaktan dönüş yapan A.T. yönetimindeki otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, otomobilin yan camı kırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı sürücü, ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili polis soruşturma başlattı
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Amasya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.