Yer: Amasya! Motosiklet ve otomobil çarpıştı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Caddesi Lise kavşağında meydana geldi. E.Ç. iradesindeki motosiklet, kavşaktan dönüş yapan A.T. yönetimindeki otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, otomobilin yan camı kırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı sürücü, ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili polis soruşturma başlattı

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır