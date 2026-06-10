Irmak öğretmenin ölümünde 'tutanak' şaibesi! Müdür tokat ve küfürlerle saldırmış

Ağrı'nın Hamur ilçesinde şubat ayında anasınıfı öğretmeni olarak göreve başlayan Irmak Ayşe Koparan'dan haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Eve giren ekipler, Koparan’ın cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Yapılan incelemelerin ardından Koparan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga karşılaşmıştı. Irmak öğretmen olayında çarpıcı bir tutanak detayı ortaya çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirdiği öğrenildi.

Irmak öğretmenin ölümünden önce okul müdürü için tutanak tuttuğu ortaya çıktı.

KÜFÜRLER SAVURARAK SALDIRMIŞ

Tutanakta yer alan ifadeye göre, öğretmenlerin bulunduğu servis aracında yaşanan tartışma sırasında müdürün Koparan'a yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği öne sürüldü.

Koparan, tartışmanın büyümesi üzerine müdür tarafından yüzüne tokat atıldığını, kendisini korumak amacıyla geri çekilmesine rağmen ikinci kez darbedilmeye çalışıldığını belirtti.

İddialara göre olay, diğer öğretmenlerin araya girmesiyle son bulurken, Koparan'ın araç içerisinde yer değiştirmesine rağmen hakaret ve kışkırtıcı söylemlerin sürdüğü ifade edildi.

Irmak Ayşe Koparan, tutanakta söz konusu olay nedeniyle adli makamlara başvurarak ifade verdiğini ve şikayetçi olduğunu da kayda geçirdi.

Öte yandan Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yapan Koparan, geçtiğimiz günlerde yaşadığı evde ölü bulunmuştu. Kendisinden haber alamayan arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese giden ekipler, genç öğretmenin cansız bedeniyle karşılaşmıştı.

Koparan'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılırken, olayla ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirdiği öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, Hamur ilçesinde görev yapan öğretmen Irmak Ayşe Koparan’dan 7 Haziran Pazar günü haber alınamadığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine ilgili ekiplerce gerekli inceleme ve araştırmaların yapıldığı belirtildi.

Çalışmalar sonucunda Koparan’ın hayatını kaybettiğinin tespit edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Meydana gelen ası suretiyle intihar olayıyla ilgili olarak Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturma süreci titizlikle yürütülmektedir. Ayrıca Valiliğimiz talimatları doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce de konunun idari yönden incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla müfettiş görevlendirilmiştir. Süreç, ilgili kurumlar tarafından yakından takip edilmekte olup, soruşturma ve incelemelerin sonucunda ortaya çıkacak tespitler doğrultusunda gerekli işlemler tesis edilecektir.”

Kaynak: DHA