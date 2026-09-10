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Yer: Ankara! Düğünde havaya ateş açtılar... Evlerinden çıkanlar şoke etti

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Ankara'da kayda geçen görüntüler kısa sürede gündem oldu. Çankaya ilçesinde düğünde havaya ateş açtıkları belirlenen 6 şüpheli, kullandıkları silahlarla birlikte gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin evlerinden adeta cephanelik çıkması ise dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...

Olay, Çankaya İlçesi Dodurga Mahallesi'nde bir düğünde havaya rastgele ateş açıldığı bilgisini alan polis ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Yer: Ankara! Düğünde havaya ateş açtılar... Evlerinden çıkanlar şoke etti 1

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, harekete geçen Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri mahallede bulunan güvenlik kameraları ve çevredekilerin çektikleri onlarca saatlik görüntüyü inceleyerek, olay da silah kullandıkları belirlenen 6 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Yer: Ankara! Düğünde havaya ateş açtılar... Evlerinden çıkanlar şoke etti 2

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 6 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfekle, 1 av tüfeği ile 633 çeşitli çapta tabanca mermisi ve 267 tüfek fişeği ele geçirdi.

Yer: Ankara! Düğünde havaya ateş açtılar... Evlerinden çıkanlar şoke etti 3

6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara düğün
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