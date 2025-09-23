HABER

Yer Ankara… İş insanı sokak ortasında böyle vuruldu! ‘İmdat’ çığlıkları dehşete düşürdü

Ankara'da bir iş insanı Z.E. şoförü tarafından silahla bacağından vuruldu. İş insanı ile şoförü arasında yaşanan arbede ise kameralara da yansıdı. Ortaya çıkan görüntülerde, iş insanının şoförüyle boğuşurken silahı almaya çalıştığı ve "İmdat" diye bağırdığı anlar yer aldı. İşte o anlar…

Ankara'da şoförü Z.Ş. tarafından tabanca ile vurulan iş insanı Z.E. yaralandı. Gözaltına alınan Z.Ş., üzerine kurulan şirketin batması ve borcun ödenmemesi nedeniyle olayın yaşandığını ileri sürdü.

Olay, sabah saatlerinde Çankaya ilçesi Cevizlidere Caddesi’nde meydana geldi. İnşaat işiyle uğraşan iş insanı Z.E. ile şoförü Z.Ş. arasında 06 EZD 779 plakalı cipte tartışma çıktı. Z.Ş., tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulunan tabanca ile patronu Z.E.'ye ateş etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından vurulan Z.E., ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın gerçekleştiği cipi güvenlik şeridi içine alarak, inceleme yaptı. Olayın ardından kaçan şüpheli Z.Ş., polis tarafından kısa sürede suç aletiyle yakalandı.

Gözaltına alınan Z.Ş. ilk ifadesinde, patronu tarafından üzerine şirket kurulduğunu, şirketin battığını ve borçların ödenmediğini ileri sürdü. Şüpheli, patronu ile bu yüzden tartıştıklarını ve olayın yaşandığını söyledi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olay anına ilişkin cep telefonuyla çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde iş insanı Z.E.'nin, kendisini bacağından vuran şoförü Z.Ş.'nin elinden tabancayı almaya çalıştığı görüldü. Z.E.'nin yaralı halde bir süre boğuştuktan sonra şoförünün elinden tabancayı aldığı an da görüntüye yansıdı. Öte yandan Z.E.'nin hastanede tedavisi sürerken, Z.Ş.'nin de emniyette işlemleri sürüyor.

