Yer: Ankara! Mantar ararken patlamamış top mermisi buldu: "Bırakıp kaçtım"

Ankara’da bir vatandaş, arazide mantar ararken top mermisi buldu. Top mermisi, patlayıcı madde imha uzmanları tarafından kontrollü şekilde imha edildi. Taşıdığı nesnenin ağırlığından ve şeklinden şüphelenen şahıs, bunun bir top mermisi olduğunu fark edince hayatının şokunu yaşadı.

Olay, Ankara’nın Ayaş ilçesinde meydana geldi. Mantar toplamak için araziye çıkan Serdar Kandırmaz, toprağın üzerinde paslanmış bir nesne gördü. Bölgedeki elektrik trafolarına ait bir parça olduğunu düşünerek nesneyi eline alan Kandırmaz, mühimmatı 20 metre taşıdı.

TAŞIDIĞI NESNENİN TOP MERMİSİ OLDUĞUNU FARK ETTİ YETKİLİLERİ ARADI

Taşıdığı nesnenin ağırlığından ve şeklinden şüphelenen Kandırmaz, bunun bir top mermisi olduğunu fark edince hayatının şokunu yaşadı. İhbar üzerine bölgeye gelen patlayıcı madde imha uzmanları, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındıktan sonra patlamamış mühimmat kontrollü şekilde imha etti. Patlama sesi kilometrelerce öteden duyulurken, Kandırmaz’ın mühimmatı elinde taşıdığı anlar muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldüğünü gözler önüne serdi.

"YUMUŞAK BİR YERE BIRAKIP KAÇTIM"

Serdar Kandırmaz, "Önce demir parçası sandım, elime alıp taşıdım. Sonra top mermisi olduğu 'dank etti', hemen yumuşak bir yere bırakıp kaçtım ve ekiplere haber verdim" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

