Yer: Ankara! Yine maganda dehşeti... Hem yaya geçidinde yol vermedi hem de yaşlı kadına saldırdı

Trafikte yaşanan kavga ve kargaşalarla ilgili her gün birçok haber kamuoyuna yansıyor. Trafik kurallarını hiçe sayan trafik magandaları bir de haklıymış gibi olayı fiziki saldırı boyutuna taşıyor.

TRAFİK KURALLARINDAN BİHABER! HEM SUÇLU HEM DE GÜÇLÜ

Bunlardan birisi Ankara'da yaşandı. Trafik kurallarını hiçse sayan bir trafik magandası yaya geçidinde yayalara yol vermek yerine aracıyla hızla oradan geçti.

ARACINDAN İNİP YAŞLI KADINA SALDIRDI

O sırada yaya geçidini kullanan bir kadın ise olası bir faciayı kıl payı atlattı ve sürücüye tepki gösterdi. Aracından hızla inen sürücü ise yaya geçidinde bulunan yaşlı bir kadını hedef aldı.

KADINI YUMRUKLAYIP ARKASINA BAKMADAN KAÇTI

Kadına yumruklu saldırıda bulunan şahıs, kadın yere düştükten sonra hemen olay yerinden kaçıyor. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. Olay sosyal medyada gündem olurken kadını darbeden adama tepki yağdı.