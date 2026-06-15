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Yer: Antalya! Doğum günü pastasıyla yürürken silahlı saldırıya uğradı

Antalya’nın Serik ilçesinde pastaneden aldığı doğum günü pastasıyla yürüyen bir kişi, arkasından yaklaşan bir saldırgan tarafından silahla vuruldu.

Yer: Antalya! Doğum günü pastasıyla yürürken silahlı saldırıya uğradı

Olay, Yeni Mahalle Prof. Dr. Yaşar Uçar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir pastaneden yaş pasta alıp ayrılan M.K.E., kendisini sessizce takip eden kimliği belirsiz bir şahsın tabancalı saldırısına uğradı.

Yer: Antalya! Doğum günü pastasıyla yürürken silahlı saldırıya uğradı 1

KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Kurşunların hedefi olan talihsiz adam kanlar içinde yere yığılırken, elindeki doğum günü pastası yola savruldu. Görgü tanıklarının ifadesine göre saldırgan olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Yer: Antalya! Doğum günü pastasıyla yürürken silahlı saldırıya uğradı 2

SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.K.E, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yer: Antalya! Doğum günü pastasıyla yürürken silahlı saldırıya uğradı 3
Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Yer: Antalya! Doğum günü pastasıyla yürürken silahlı saldırıya uğradı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya silahlı saldırı
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