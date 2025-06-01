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Yer: Antalya! Genç kızı alıkoyup darp ettiler: Görüntüleri sosyal medyadan paylaştılar

Antalya'da iki kız, erkek arkadaşlarıyla ilişkisi olduğu genç kızı darp edip o görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yer: Antalya! Genç kızı alıkoyup darp ettiler: Görüntüleri sosyal medyadan paylaştılar

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesinde N.G. ve N.Ü. isimli genç kızlar, erkek arkadaşları ile ilişkisi olduğunu ileri sürdükleri ismi öğrenilemeyen genç bir kızı darp edip, o anların görüntülerini çekti. İkamet içerisinde genç kızı zorla alıkoydukları anlaşılan N.G. ve N.Ü., görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntülerde darp edilen genç kızın saçından tutarak zorla "N.G.'den ve N.Ü.'den özür diliyorum. E. ve B. ile birlikte olduğum için" dedirten iki genç kız, görüntüleri "Öyle ben fenomenim diye ortalarda gezmekle olmuyor bu işler" yorumu ile paylaştı.

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GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

2 kişi tarafından darp edilen genç kızın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya darp
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